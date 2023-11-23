23 ноября, 13:24
Палестино-израильский конфликт

В Дагестане организовали штаб по сбору гуманитарной помощи палестинским беженцам

Пункт приема одежды и продуктов питания находится в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев с территории Палестины организовали в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

"В Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан организован штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев с территории Палестины. По номерам горячей линии 63-03-62, 8-960-412-47-45 (ежедневно, с 09:00 до 18:00) гражданам будет дана подробная консультация по всем вопросам оказания помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт приема одежды, продуктов питания организован в Махачкале.

"Пункт приема одежды, продуктов питания, товаров для детей и средств личной гигиены расположен по адресу Республика Дагестан, город Махачкала, пр. И. Шамиля, 44 "А"в здании Центра социального обслуживания населения", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтДагестан
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