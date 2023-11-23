23 ноября, 13:26

Отделку путевых стен на станции метро "Тютчевская" в Москве выполнили более чем на треть

Для отделочных работ используются алюминиевые сотовые панели, которые отличаются цветом и размещенными на них изображениями

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отделка алюминиевыми панелями путевых стен станции "Тютчевская" Троицкой линии метро выполнена на 40%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На платформенном участке станции "Тютчевская" архитектурно-отделочные работы идут высоким темпами. Выполняется отделка потолка, колонн, на обеих путевых стенах монтируют панели. На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1,5 тыс. кв. м стен, что составляет более трети от объема данного вида работ", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что для отделочных работ используются алюминиевые сотовые панели, которые отличаются цветом и размещенными на них изображениями. "Художественный облик путевых стен будет сформирован сочетанием светлых и темных панелей с нанесенными на них строками из произведений знаменитого русского поэта Федора Тютчева, которому посвящены название и дизайн станции", - добавил заммэра.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, помимо архитектурно-отделочных работ на "Тютчевской" активно ведется монтаж инженерных систем и оборудования. Так, смонтированы четыре эскалатора с высотой подъема 8,3 м, по которым можно будет спуститься из кассового зала "Тютчевской" на платформу. В помещении тягово-понизительной подстанции завершается монтаж оборудования.

Кравцов напомнил, что за стацией "Тютчевская" размещаются оборотные тупики с пунктом технического обслуживания поездов. Там также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. "Идет установка сложной системы локального пожаротушения. В тупиках смонтированы воздуховоды и практически завершено устройство оборудования водоотливной установки и общеобменной вентиляции в служебных помещениях для ремонтного персонала", - пояснил глава комплекса.

Как резюмировали в стройкомплексе, со станции "Тютчевская" Троицкой линии метро предусмотрены выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам наземного городского и пригородного пассажирского транспорта. Название присвоено станции в 2021 году в честь русского поэта и дипломата Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), отцу которого принадлежала находившаяся поблизости усадьба Троицкое.

Метро в Троицк

Троицкая линия метро длиной свыше 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживают примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч там работают или учатся. 

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