В Пензенской области завершили строительство первого в России инклюзивного арт-поместья

Важным условием для проживания в комплексе является реализация общественно значимого проекта в сфере творчества, образования или социального предпринимательства

ПЕНЗА, 23 ноября. /ТАСС/. Последний этап создания первого в России инклюзивного арт-поместья "Новые берега", где проживают и реализуют свои проекты молодые люди с инвалидностью, завершен в Пензенской области. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор АНО "Квартал Луи" Софья Львова-Белова.

"У нас сегодня исторический момент - комплекс арт-поместья "Новый берега" завершен полностью, на 100%. 2 003 дня прошло с того момента, как был отслужен молебен в чистом поле на строительство "Новых берегов". Сегодня у нас уже шесть жилых домов и пять инфраструктурных объектов", - отметила она.

В последнюю очередь строительства вошли два жилых дома и административный комплекс. Сегодня в "Новых берегах" проживают 56 человек из 23 регионов страны, в том числе из ДНР и Херсонской области. Среди них как молодые люди с инвалидностью, так и семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Важным условием для проживания в арт-поместье является реализация общественно значимого проекта в сфере творчества, образования, социального предпринимательства.

Кроме того, в "Новых берегах" организовано сопровождаемое проживание для молодых людей с ментальной инвалидностью. На сегодняшний день здесь проживают 13 выпускников интерната для умственно отсталых детей, опекуном и законным представителем которых является АНО "Квартал Луи".

В четверг территорию арт-поместья посетили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая является инициатором проекта, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Они встретились с жителями "Новых берегов" и познакомились с особенностями работы арт-поместья.

"Идея создания таких центров, где люди с особенностями по здоровью могут реализовывать свои творческие проекты, не была общим местом. Нельзя сказать, что она витала в воздухе. Никто с такими предложениями особо не выходил и таких технологий не создавал. То, что здесь это удалось реализовать, - большая заслуга, прежде всего, команды. Мария Алексеевна [Львова-Белова] стояла у истоков этого проекта", - отметил Новиков.

В свою очередь, Мария Львова-Белова отметила, что опыт инклюзивных проектов Пензенской области, в том числе "Новых берегов", будет представлен на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

О проекте

Общественно-церковный проект "Новые берега" в Пензенской области - это коттеджный поселок площадью 7,6 тыс. кв. м, в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью. Его строительство началось в декабре 2018 года, через год были открыты первые два жилых дома.

С открытием "Новых берегов" в Пензенской области создана комплексная система поддержки и личностного развития людей с инвалидностью, которая включает несколько центров. Помимо коттеджного поселка, в нее входят пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности "Дом Вероники" и "Квартал Луи" - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни.