В Москве онкопациенты теперь смогут получить рецепты со сроком действия до года

Заместитель руководителя департамента здравоохранения города Саида Гаджиева отметила, что эта возможность позволяет избежать лишних посещений, снижает нагрузку на врачей и освобождает время для обращений пациентов по другим поводам

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пациенты центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Москве, которым назначена длительная лекарственная терапия, теперь могут получить рецепт со сроком действия до года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Лечение пациентов с онкологическим диагнозом зачастую проходит длительное время и включает в себя целый комплекс разных методов и подходов. Пациенты, которые столкнулись, например, с раком молочной железы, как правило, после хирургического лечения проходят продолжительный курс терапии гормональными препаратами. Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты - от двух месяцев до года. Эта возможность позволяет избежать лишних посещений, снижает нагрузку на врачей и освобождает время для обращений пациентов по другим поводам", - сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения города Саида Гаджиева.

По ее словам, в московских центрах амбулаторной онкологической помощи выписано уже более 3 тыс. таких рецептов. При этом, как и раньше, пациент может обратиться к врачу при изменении самочувствия. Показания к курсу терапии определяют после завершения радикального лечения. Пациент может взять препарат для длительного применения в аптеке в том количестве и на то время, которые указаны в рецепте. Возможность получить лекарство на новый период открывается за семь календарных дней до того, как оно закончится у пациента. В аптеке нужно предъявить QR-код электронного рецепта.

Действующие рецепты можно увидеть в электронной медкарте на mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в информационном киоске центра амбулаторной онкологической помощи или поликлиники. Все столичные центры ЦАОП подключены к телемедицинскому сервису единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). С его помощью лечащий врач-онколог и врач-гематолог могут дистанционно продлить уже выписанные электронные рецепты на ряд препаратов. В формате телемедицинских консультаций специалисты также информируют пациентов о решениях онкологических консилиумов и сообщают о результатах гистологических исследований, если диагноз злокачественного новообразования исключен.

"Новую структуру оказания онкологической помощи начали создавать в Москве более трех лет назад. Для этого определили якорные стационары, в которых работают специалисты с большим опытом. В состав каждого якорного центра входит патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и корпуса онкохирургии - все технологические и кадровые ресурсы крупнейших специализированных и многопрофильных больниц сконцентрировались в одних стенах. Это позволяет организовать на одной площадке полный цикл помощи - от диагностики и всех способов лечения до диспансерного наблюдения. Благодаря этому сокращается время постановки диагноза, повышается его точность, а к лечению приступают быстрее", - напомнили в материале.