Члены ОНК выявили нарушения бытовых условий в спецприемнике ГУ МВД в Мневниках

В частности, в большинстве камер обнаружили тараканов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) выявили несколько нарушений бытовых условий содержания заключенных в спецприемнике №2 ГУ МВД РФ по Москве, который посетили с проверкой. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Проверили спецприемнике №2 в Мневниках. В ряде камер свет не соответствует нормам, слишком тускло, часть ламп не работают. В большинстве камер есть тараканы. Матрасы, которые выдают административно-арестованным, мягко говоря, непригодны для использования. Есть также сомнения насчет того, что матрасы проходили прожарку. В одной камере вместо стекла в окне стоит фанера, закрытая черной пленкой и скотчем, - в помещении холодно. В трех камерах туалеты, сложно однозначно сказать, то ли в уборке нуждаются, то ли в ремонте", - рассказал он.

По словам Мельникова, сотрудники учреждения также запрещают в передачах арестантам шоколад и фрукты, кроме яблок и груш, хотя правилами внутреннего распорядка эти продукты к передаче разрешены. Кроме этого, в спецприемнике нет радио и телевизора, хотя их наличие также предусмотрено правилами учреждения.

"Тенденции с точки зрения быта неутешительные, однако стоит отметить, что мы не выявили ни одного замечания в отношении поведении сотрудников полиции при общении с административно-арестованными, что раньше было явлением не редким", - отметил Мельников. Он отдельно подчеркнул, что права заключенных на звонки и прогулки соблюдаются в полном объеме, по качеству питания наблюдатели также не выявили нарушений.