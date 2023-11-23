23 ноября, 13:35

В Роскомнадзоре сообщили, что почти треть иноагентов не маркирует свои материалы

По данным ведомства, с 2018 года было составлено около 1,5 тыс. соответствующих протоколов, по которым суды назначили штрафы на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Почти треть иностранных агентов не маркируют свои материалы, как это предусмотрено российским законодательством. Об этом сообщил представитель Роскомнадзора в ходе круглого стола по теме регулирования статуса иноагента на конференции "Державинские чтения".

"Из более 500 действующих иноагентов порядка 70% - это физические лица. С момента включения в реестр иностранных агентов почти 300, или 56%, прекратили деятельность по размещению материалов в публичном пространстве. Еще 12% выполняют требования по маркировке своих материалов, а 32% не маркируют свои материалы", - сообщил он.

По его словам, с 2018 года Роскомнадзор составил около 1,5 тыс. протоколов за отсутствие маркировки в материалах иностранных агентов, по которым суды назначили штрафы на сумму более 1 млрд рублей. Только в 2023 году Роскомнадзор составил почти 250 протоколов за подобное нарушение. С начала специальной военной операции уехавшие за рубеж, но продолжающие создавать материалы на русском языке иноагенты "как под одну копирку начали распространение одних и тех же материалов, пытаясь из-за рубежа комментировать внутренние события в России", отметил он.

За неоднократное отсутствие маркировки после составления протоколов предусмотрены блокировка ресурсов и привлечение к уголовной ответственности. В настоящее время у 34 иноагентов блокированы ресурсы, в отношении одного возбуждено уголовное дело, он заочно арестован. "Готовятся материалы в Следственный комитет в отношении еще семи лиц, если они не начнут маркировать свои материалы в соответствии с требованиями закона", - добавил представитель Роскомнадзора. 

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