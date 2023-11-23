Пассажиры московского транспорта протестируют виртуальную карту "Тройка"

Тестирование будет бесплатным - стоимость билета возвратят на банковскую карту, с которой производилась оплата

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Тестирование виртуальной транспортной карты "Тройка" проведут в Московском метрополитене и на наземном городском транспорте с пассажирами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы открываем набор тестировщиков виртуальной "Тройки" для оплаты проезда на турникетах метро, МЦК и на валидаторах наземного транспорта. Хотите стать одним из участников? Напишите в чат-бот "Александра", диалог начните со слов "Виртуальная "Тройка", - говорится в публикации.

Отмечается, что в тестировании смогут участвовать владельцы телефонов на базе iOS. Набор пользователей с телефонами Android объявят позднее.

"На первом этапе вы сможете купить на тестовую виртуальную "Тройку" билеты "Единый" на 30 дней для зон "Центральная" и "Пригород" или пополнить билет "Кошелек". Тестирование будет бесплатным - стоимость билета будет возвращена на банковскую карту, с которой производилась оплата", - добавили в департаменте транспорта.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводят в Telegram-канале, прежде виртуальную карту испытывали сотрудники метро. Они совершили более 4 тыс. успешных проходов.

"Мы приступаем к тестированию виртуальной "Тройки" вместе с пассажирами. Ее запуск в приложении "Метро Москвы" даст возможность пользователям отказаться от пластиковой карты. У горожан появится еще один удобный бесконтактный способ оплаты проезда в транспорте. Важно, что на виртуальную "Тройку" можно будет купить большинство билетов из действующего тарифного меню", - добавил он.