Храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" построят в Москве до конца 2025 года

Планируемый срок ввода храма в эксплуатацию - 2025 год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство храма в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" ведется в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы, работы планируется завершить в 2025 году. Участок застройки расположен в границах природного комплекса на берегу Большого Очаковского пруда, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

Объект расположен на Мичуринском проспекте, напротив владения 15.

"На объекте завершены работы по наружной кирпичной кладке, до конца года планируется закрыть контур здания. На данный момент строители приступили к наружным коммуникациям. Планируемый срок ввода храма в эксплуатацию - 2025 год", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что по проекту храм однокупольный, трехапсидный. Рассчитан на 500 прихожан, к нему примыкает звонница. Фасады здания в соответствии с традициями русского храмового зодчества украшены декоративной кладкой из полнотелого красного кирпича с обмазкой известковым раствором.

Левкин уточнил, что работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета поддержки строительства столичных храмов, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"На данный момент при участии Департамента градостроительной политики города Москвы в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введено в эксплуатацию 103 объекта, в том числе 14 - на территории Западного административного округа", - заключили в пресс-службе.