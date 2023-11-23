23 ноября, 13:53

В России единое пособие назначили почти на каждого третьего ребенка

По данным Минтруда, выплаты получают 10,2 млн детей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Единое пособие в России получают 10,2 млн детей, оно назначено почти на каждого третьего ребенка в стране. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"На текущий день единое пособие назначено на 10 млн 200 тыс. детей и почти 350 тыс. женщин. Так же, как и во всех остальных регионах, в регионах Арктической зоны получателем является практически каждый третий ребенок, живущий на территории субъектов", - сказала она на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики "Социальная инфраструктура Арктической зоны РФ: состояние и перспективы развития".

Баталина отметила, что в регионах Арктической зоны работают 104 стационара (пансионаты, дома-интернаты) и 217 государственных полустационаров.

Единое пособие введено с начала 2023 года, оно назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, это 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. 

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