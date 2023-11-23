Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде

Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер и снегопад ожидаются в Москве. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 24 ноября в столице ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными. Автомобилистов - по возможности перенести поездки на автомобилях", - говорится в публикации.