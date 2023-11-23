23 ноября, 14:03

Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде

© Михаил Метцель/ ТАСС

Автомобилистам советуют быть осторожными на дорогах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер и снегопад ожидаются в Москве. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до 10:00 24 ноября в столице ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными. Автомобилистов - по возможности перенести поездки на автомобилях", - говорится в публикации. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация