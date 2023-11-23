Число обоснованных жалоб от пациентов на лекарственное обеспечение снизилось на 43,9%

С января по сентябрь в территориальные фонды ОМС и страховые медицинские организации поступило 3 838 804 обращений от граждан

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Количество обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение, поступивших от россиян участникам сферы ОМС в январе - сентябре 2023 года, снизилось на 43,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в Федеральном фонде ОМС.

"Число обоснованных жалоб граждан на лекарственное обеспечение за девять месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года снизилось на 43,9% (девять месяцев 2023 года - 75 жалоб, девять месяцев 2022 года - 132 жалобы)", - говорится в сообщении.

Всего с января по сентябрь 2023 года в территориальные фонды ОМС и страховые медицинские организации поступило 3 838 804 обращений от граждан, это примерно соответствует данным за 2022 год, пояснили в фонде. Из них 99,1% - это обращения за разъяснениями и консультациями. При этом, обоснованные жалобы в общей структуре всех обращений составили 0,5% (19 133 жалобы).

По статистике фонда, количество обоснованных жалоб на качество медицинской помощи за девять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года сократилось на 6,7%, на взимание денег за оказанную медпомощь, предусмотренную программами ОМС - на 12,4%, на отказ в оказании помощи по программам ОМС - на 2,4%.