23 ноября, 14:10
Военная операция на Украине

Гладков заявил, что после СВО самооборона может продолжить следить за порядком

Глава Белгородской области также сообщил, что значение самообороны будет расти

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. После окончания специальной военной операции (СВО) на Украине отряды самообороны могут продолжить выполнять функции по защите общественного порядка в Белгородской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"Я надеюсь, что и после окончания СВО наша самооборона будет продолжать выполнять функции по защите общественного порядка, по воспитанию подрастающего поколения. Просто так эти люди точно свои посты не оставят", - рассказал глава региона.

По словам губернатора, значение самообороны будет расти. "Спасли тысячи жизней и маленьких, и больших, на сегодняшний день - это одно из самых боеспособных подразделений. <...> С моей точки зрения, значение нашей самообороны бу дет только расти. Сейчас заканчивается формирование второго полка", - отметил Гладков.

Как ранее сообщали ТАСС в правительстве региона, в состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной создали семь батальонов. Самооборона тренируется в регионе с ноября 2022 года. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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