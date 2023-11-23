Опрос о событиях на Южном речном вокзале в Москве проводят на сайте "Активный гражданин"

За семь месяцев работы на территории вокзала прошло более 260 различных мероприятий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Жителей столицы приглашают принять участие в голосовании на портале "Активный гражданин" и выбрать активности, которые состоятся на Южном речном вокзале в следующем году. Об этом сообщили в ГУП "Мосгортранс".

"Москвичи решат, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что сегодня проект "Активный гражданин" запустил голосование. С помощью него мы поймем, какие мероприятия стоит проводить на Южном речном вокзале в следующем году", - говорится в сообщении.

Как отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, Южный речной вокзал открылся после реконструкции и вновь начал принимать суда и пассажиров в апреле.

"Первый сезон летней пассажирской навигации прошел для него успешно. За семь месяцев работы Южный речной вокзал стал популярным местом отдыха у москвичей и туристов: на его территории прошло более 260 различных мероприятий, а число гостей превысило 210 тыс. человек", - добавил заммэра.