23 ноября, 14:12

Заявки на участие в конкурсе "Знай наших" можно подать с 23 ноября по 15 января

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на участие во втором конкурсе российских брендов "Знай наших" от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс пройдет с 23 ноября по 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших" <…> Заявки принимаются с 23 ноября по 15 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Во втором сезоне конкурса заявки принимаются по следующим направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "IТ" и "Высокие технологии".

Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что основная задача конкурса - показать разнообразие российских брендов, не уступающих по качеству иностранным компаниям. "Помогая нашим брендам развиваться, мы укрепляем устойчивость российской экономики", - подчеркнул он. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, участие в конкурсе позволит брендам выйти на новый этап развития.

В сообщении также указано, что компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами и грантовую поддержку. При выборе победителей будут учитываться темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса, участие компании в социальных проектах, в проектах и программах партнеров конкурса.

Первый конкурс брендов проводился АСИ и Фондом Росконгресс по поручению президента в 2023 году, его итоги подвели 29 июня. Задача конкурса - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило около 5 тыс. заявок из всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация