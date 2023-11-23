Заявки на участие в конкурсе "Знай наших" можно подать с 23 ноября по 15 января

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на участие во втором конкурсе российских брендов "Знай наших" от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс пройдет с 23 ноября по 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших" <…> Заявки принимаются с 23 ноября по 15 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Во втором сезоне конкурса заявки принимаются по следующим направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "IТ" и "Высокие технологии".

Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что основная задача конкурса - показать разнообразие российских брендов, не уступающих по качеству иностранным компаниям. "Помогая нашим брендам развиваться, мы укрепляем устойчивость российской экономики", - подчеркнул он. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, участие в конкурсе позволит брендам выйти на новый этап развития.

В сообщении также указано, что компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами и грантовую поддержку. При выборе победителей будут учитываться темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса, участие компании в социальных проектах, в проектах и программах партнеров конкурса.

Первый конкурс брендов проводился АСИ и Фондом Росконгресс по поручению президента в 2023 году, его итоги подвели 29 июня. Задача конкурса - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило около 5 тыс. заявок из всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230).