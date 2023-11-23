За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тыс. рублей

Замминистра юстиции Олег Свириденко уточнил, что речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Штрафы в 300-500 тыс. рублей начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе круглого стола на тему "Регулирование статуса иноагента. Международный опыт" на международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

По его словам, речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами. "Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать (что он иноагент - прим. ТАСС). Книги - то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - сказал Свириденко.

"Это то, что касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего. У нас в конце ноября приказ будет подписан министром, постановление правительства, и мы уже будем применять [штрафы]. Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет", - рассказал замминистра.