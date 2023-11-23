23 ноября, 14:15,
обновлено 23 ноября, 14:21

Кнайсль назвала большой честью присвоение ей звания посла российского образования и науки

Экс-глава МИД Австрии отметила, что преподавание - это прежде всего обмен опытом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Карин Кнайсль назвала большой честью присвоенное ей звание "Посол российского образования и науки".

"Это большая честь, я очень рада, - сказала она ТАСС на церемонии награждения. - Это очень интересная задача - представлять Россию в области науки и образования, я благодарный учитель, и студенты, с которыми мне приятно работать, действительно интересные и заинтересованные молодые люди". По словам Кнайсль, преподавание - это прежде всего обмен опытом. Она также добавила, что прошедшие два месяца "были очень плодотворными".

Церемония награждения прошла в Москве, звание экс-главе австрийского МИД было присвоено заместителем Минобрнауки РФ Константином Могилевским.

Также награду получили руководитель представительства Национального исследовательского центра "Курчатовский университет" в Белоруссии Эдуард Лобанович, генеральный директор Международной корпорации выпускников советских учебных заведений "Инкорвуз", консультант президента Республики Бенин по вопросам природных ресурсов Кочофа Анисет Габриэль, генеральный директор инженерно-строительной компании Consudom SRL, член президиума Доминиканского колледжа архитекторов и инженеров-геодезистов Сантос Иларио Ригоберто, директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии, председатель Молодежного совета ЕЭК Данияр Турусбеков, генеральный директор OOO "РамТЭК", вице-председатель Общества ливанско-российской дружбы Нажим Риад Юсеф, генеральный почетный консул России в городе Агадире Абид Абдель Латиф, директор International Business Development HabibRafiq International PVT LTD Хасан Шахид и директор Российско-арабского центра культурного и делового сотрудничества, сопредседатель Российско-сирийского общества Аль-Джунди Ваддах Мухаммад.

Соглашение о Консорциуме вузов и научных организаций по реализации программы "Послы российского образования и науки" было подписано 15 февраля 2023 года в Минобрнауки РФ. Главой Консорциума является президент РУДН Владимир Филиппов.

В Консорциум университетов для реализации этой программы вошли шесть российских вузов: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский государственный университет, НИЦ "Курчатовский институт", РУДН. 

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