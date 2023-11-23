Спасатели предупреждают о местами сильном снегопаде и метели в Москве

Ожидается ветер с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и усилении ветра до 15 м/ с в столице в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября в Москве ожидаются снег, местами сильный, метель, заносы на дорогах, гололедица и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС в связи с непогодой просит водителей снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров во время движения. Пешеходам рекомендуется обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.