23 ноября, 14:27
ЕГЭ

Нейросетевая модель Сбера GigaChat набрала 67 баллов в ЕГЭ по обществознанию

Она прошла все задания единого государственного экзамена по этому предмету

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нейросетевая модель GigaChat, разработанная Сбером, прошла все задания единого государственного экзамена по обществознанию и получила 67 баллов. Об этом говорится в пресс-релизе банка со ссылкой на вице-президента по цифровым поверхностям "Салют" Сбербанка Дениса Филиппова.

."Нейросетевая модель GigaChat выполнила все задания единого государственного экзамена по обществознанию и набрала 67 баллов, что превышает минимальный балл для подачи в вуз (45 баллов) и средний балл по предмету в 2023 году (56,4 балла)", - сообщил Филиппов на полях на конференции AI Journey.

Для проверки знаний GigaChat использовались только актуальные тестовые задания 2024 года, размещенные на сайте Федерального института педагогических измерений, подчеркнули в пресс-службе Сбера. "Перед экспериментом команда удостоверилась, что эти задания не применялись для предварительного обучения модели. Ответы GigaChat проверил сперва независимый эксперт НИУ ВШЭ, а затем валидизировала экспертная комиссия Института образования ВШЭ. Оценивались не только корректность постановки задач и достоверность фактологических ответов GigaChat, но и качество выполнения творческих (открытых) заданий", - отметили в пресс-службе.

Сбер в апреле 2023 года выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

О конференции

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября.

В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз. 

Теги:
РоссияЕГЭ
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