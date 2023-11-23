В Тобольске приостановили переправу транспорта через Иртыш из-за погодных условий

Ледовая переправа для пешеходов будет также организована в зависимости от погоды и образования льда

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Работа паромной переправы по перевозу транспорта через Иртыш в Тобольске прекращена из-за погодных условий. Паром продолжит перевозить людей, дежурные бригады и продукты питания, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"В связи с погодными условиями и резким подъемом воды в Иртыше сегодня вечером паром перестает перевозить на Левобережье транспорт. При этом он продолжит переправлять людей до организации пешеходной ледовой переправы", - говорится в сообщении.

Начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта города Федор Духно отметил, что далее все решения о пароме будут приниматься ежедневно в зависимости от погодной обстановки.

Ледовая переправа для пешеходов будет также организована в зависимости от погодных условий и образования льда, отметил директор Управления по делам ГО и ЧС Тобольска Михаил Шишкин.