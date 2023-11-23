В России хотят ввести выплаты на жилье для уволенных военнослужащих-женщин с детьми

Принятие законопроекта восстановит права военных женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому военнослужащие-женщины с одним и более ребенком до 16 лет, досрочно уволенные со службы и являющиеся участницами накопительно-ипотечной системы, смогут использовать средства с накопительного счета для оплаты кредита на жилье. Документ размещен в думской электронной базе.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Как пояснили авторы инициативы, на сегодняшний день такая категория женщин-военнослужащих не может получить средства с накопительного счета и вынуждена погашать обязательства по кредитному договору за счет собственных средств.

Кроме того, к основаниям для получения права на использование накоплений с именного накопительного счета относят факт увольнения военнослужащего, общая продолжительность службы которого превышает 10 лет, достижение предельного возраста пребывания на службе, а также состояние здоровья.

"Принятие указанного законопроекта способствует устранению пробела в законодательстве по восстановлению прав и законных интересов военнослужащих женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, являющихся участниками накопительно-ипотечной системы", - резюмировали авторы проекта.