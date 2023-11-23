23 ноября, 14:45

На Ставрополье запустят программу "Дорога в школу" в 2024 году

Финансовая емкость программы оценивается в 500 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Региональную программу по ремонту дорог и тротуаров, ведущих к школам, запустят на Ставрополье в 2024 году. Финансовая емкость программы "Дорога в школу" оценивается в 500 млн рублей, сообщила замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Виктория Соловьева.

"Министерство дорожного хозяйства Ставрополья совместно с министерством образования края в 2024 году впервые начнет реализацию программы "Дорога в школу. <…> Подготовлена сметная документация, по предварительной оценке, общий объем затрат составляет свыше 500 млн рублей", - сказала она в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Соловьева отметила, что в реализации программы задействуют все территории края. Ранее поручение о подготовке проекта ремонта дорог к школам профильным министерствам дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного отчета о социально-экономическом положении края. 

Теги:
Северный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация