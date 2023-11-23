На Ставрополье запустят программу "Дорога в школу" в 2024 году

Финансовая емкость программы оценивается в 500 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Региональную программу по ремонту дорог и тротуаров, ведущих к школам, запустят на Ставрополье в 2024 году. Финансовая емкость программы "Дорога в школу" оценивается в 500 млн рублей, сообщила замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Виктория Соловьева.

"Министерство дорожного хозяйства Ставрополья совместно с министерством образования края в 2024 году впервые начнет реализацию программы "Дорога в школу. <…> Подготовлена сметная документация, по предварительной оценке, общий объем затрат составляет свыше 500 млн рублей", - сказала она в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Соловьева отметила, что в реализации программы задействуют все территории края. Ранее поручение о подготовке проекта ремонта дорог к школам профильным министерствам дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного отчета о социально-экономическом положении края.