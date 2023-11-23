На Ставрополье втрое превысили план по закладке виноградников в 2023 году

В регионе появилось 290 га новых виноградников

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в три раза перевыполнили план по закладке виноградников на 2023 год. В регионе появилось 290 га новых виноградников, сообщил глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

"В текущем году план по закладке виноградников аграрии перевыполнили практически в три раза. Общая площадь новых виноградных насаждений вместе с осенними работами составит 290 га. <…> В планах на 2024 год заложить еще 210 га новых виноградников", - написал он в своем Telegram-канале.

В Ставропольском крае виноградники занимают общую площадь порядка 5,5 тыс. га. Наибольшие площади расположены в Буденновском, Левокумском и Петровском округах. В 2023 году в регионе удвоили господдержку виноградарей, общий объем превышает 226 млн рублей. По данным Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2023 году производители винограда на Ставрополье значительно увеличили экспорт продукции. В предыдущем году поставки шли только в Армению, в этом году основной страной-импортером стал Казахстан.