СМИ: Финляндия может сократить срок закрытия КПП на границе с РФ до 23 декабря

Это коснется пунктов "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала", пишет газета Ilta-Sanomat

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября. /ТАСС/. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии заявила, что закрытые погранпереходы на границе с Россией могут открыться к 23 декабря. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По ее информации, пограничная служба Юго-Восточной Финляндии заявила, что КПП "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" будут закрыты до 23 декабря. Это коснется и КПП "Ниирала", пишет газета. Как отмечает издание, первоначально эти четыре погранперехода должны были оставаться закрытыми до 18 февраля 2024 года, однако решение правительства в среду закрыть почти все КПП, кроме одного, отменило предыдущее решение.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на восточной границе ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.