Между Нижним Новгородом и Бором намерены обновить канатную дорогу

На эти цели планируют выделить более 700 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Власти планируют выделить более 700 млн рублей на обновление канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором. Число кабинок, как ожидается, увеличится вдвое - до 56, сообщается в Telegram-канале Законодательного собрания Нижегородской области.

"Депутаты комитета по транспорту обсудили обновление канатной дороги. Для роста пассажиропотока необходимо увеличить количество кабинок - их будет 56, - установить новые зажимы, подвесы и программное обеспечение. На эти цели запланировано выделить более 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что модернизация завершится к середине 2025 года.

Канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором начала работать в феврале 2012 года. Она стала первой в России канатной дорогой, прошедшей над судоходной рекой и соединившей два города, и вошла в топ достопримечательностей областного центра. По данным с сайта канатной дороги, сейчас она располагает 28 кабинками, может перевозить до 500 человек в час. Время в пути в одну сторону составляет 12,5 минуты.