Таджикистан и Россия обсудили создание паспортно-визового сервиса в республике

Заседание рабочей группы по вопросу реализации межправительственного соглашения по организованному набору граждан Таджикистана на работу в РФ провели замминистра труда республики Шахноза Нодири и замглавы Роструда Денис Васильев

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана и Роструда обсудили вопросы выезда граждан республики в РФ для временной трудовой деятельности, а также создание представительства паспортно-визового сервиса РФ в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По ее данным, заседание рабочей группы в Душанбе по вопросу реализации межправительственного соглашения по организованному набору граждан Таджикистана на работу в РФ провели замминистра труда республики Шахноза Нодири и замглавы Роструда Денис Васильев.

"На заседании обсуждены <...> ускорение подготовки документов по открытию представительства Федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" в Таджикистане, рассмотрен опыт и потребности российских работодателей в привлечении граждан Таджикистана, укрепление сотрудничества по оргнабору граждан", - говорится в сообщении.

В ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву 21-22 ноября глава Минтруда Таджикистана и глава Роструда Михаил Иванков подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу ведомств двух стран, в том числе по оказанию услуг работодателям и соискателям работы гражданам, а также контроль за соблюдением трудовых прав, расследование несчастных случаев на производстве и проведение других совместных мероприятий.

Соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана на временную трудовую деятельность в РФ действует с 2019 года, оно было заключено в ходе официального визита Рахмона в Москву.