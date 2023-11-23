В Херсонской области закупят 27 тыс. газовых баллонов для отопительного сезона

Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, "топлива для приготовления дома горячего питания хватит всем, кто в нем нуждается"

ГЕНИЧЕСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области закупают 27 тыс. газовых баллонов для отопительного сезона. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Всего по госпрограмме, утвержденной постановлением правительства области, для населения закупаем 27 тыс. баллонов газа. Так что топлива для приготовления дома горячего питания хватит всем, кто в нем нуждается", - написал он в Telegram-канале.

Первые партии баллонов будут доставлены в Скадовск, Геническ, Чаплынку, Новотроицкое, Каланчак и Каховку. "В ближайшую неделю развезем по районам 1 200 баллонов газа для приготовления пищи, которые может получить бесплатно каждая семья (до двух баллонов - 40 кг пропана на одно домовладение в месяц)", - добавил он.