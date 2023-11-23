23 ноября, 15:21

Аэропорт Перми начал работать в штатном режиме

Задерживается вылет двух рейсов в Минск, а также прилет трех рейсов из Казани, Нижневартовска и Москвы

ПЕРМЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Пермский аэропорт Большое Савино возобновил работу в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

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"Работаем в штатном режиме", - рассказали в аэропорту.

По данным онлайн-табло, в настоящее время еще задерживается вылет двух рейсов в Минск, а также прилет трех рейсов из Казани, Нижневартовска и Москвы. Судя по табло, отправление и прибытие этих самолетов было запланировано на сегодняшнее утро, однако в это время аэропорт Перми работал с перебоями.

Аэродром Большое Савино дважды за последние сутки был временно закрыт на прием и отправление самолетов. Причиной стали непрекращающиеся осадки в виде снега и ледяного дождя. Аэродромной службе аэропорта не удавалось добиться необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. Некоторые рейсы перенаправлялись в аэропорты Екатеринбурга, Уфы и Казани

Также в грузовом комплексе аэропорта инспектор обнаружил посылки, похожие на боеприпасы. В связи с этим сотрудников комплекса эвакуировали. На место вызвали полицейских, кинологов и взрывотехников. Специалисты опасных предметов не обнаружили. На работу аэропорта это не повлияло. 

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РоссияПермский край
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