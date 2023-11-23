23 ноября, 15:31

Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером 23 ноября

Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по улицам города в снегопад медленно, местами на дорогах гололедица.

По данным на 18:00, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД. 

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