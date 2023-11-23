Минтруд сообщил об устойчивом росте числа многодетных

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в целом демография в стране испытывает "определенные сложности"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Устойчивый рост количества многодетных семей отмечается сейчас в России, при этом число рождения вторых детей сокращается. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас устойчивый рост количества семей с тремя детьми. Сегодня если по демографии мы посмотрим, у нас примерно сейчас уже в статике находится - не растет и не падает - количество первых рождений, снижается количество вторых рождений, и рост количества третьих рождений", - сказал он на выставке "Россия" в рамках пленарной сессии "Инвестиция в человека - инвестиция в будущее", модератором которой выступил заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

Как отметил министр, в целом демография в России испытывает "определенные сложности". "Мы это видим по абсолютному количеству рождения детей, по снижению суммарного коэффициента рождаемости. Это было предопределено теми демографическими трендами, которые развиваются по хронологии событий, начиная с Великой Отечественной войны. Если мы посмотрим на когорты женщин фертильного возраста, <...> то количество женщин, способных рожать, сегодня значительно ниже", - сказал он.

При этом Котяков отметил, что поддержка государством многодетных семей с начала 2000-х годов значительно изменилась. По его словам, значимой вехой в этом направлении стал период, когда был принят нацпроект "Демография". "Для начала 2000-х годов были серьезные жилищные проблемы у большинства наших граждан, серьезный запрос со стороны молодых семей на улучшение жилищных условий - мы прекрасно понимаем, что пока в семье не решен жилищный вопрос, в принципе, нет у людей желания формировать семью, нет желания рожать детей. <...> В 2007 году принимается принципиальное решение по выплате маткапитала", - рассказал глава Минтруда.

Он напомнил, что изначально сумма маткапитала составляла около 250 тыс. рублей, а в 2024 году достигнет уже 833 тыс. рублей. Как отметил министр, за все время сертификат получили более 13 млн семей, которые в том числе смогли улучшить свои жилищные условия. Кроме того, с начала года в России ввели единое пособие на детей до 17 лет, а также в ближайшие годы вырастет пособие по уходу за детьми до 1,5 года, добавил Котяков.