В Кировской области сняли ограничения движения грузовиков по трассам

В муниципальных образованиях идет расчистка дорог

КИРОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Введенные из-за сильного снегопада ограничения движения грузовиков по федеральным, региональным и межмуниципальным дорогам сняли в Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В Кировской области сняты ограничения движения грузовиков по федеральным, региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает минтранспорта региона. Дороги открыты для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что дорожные службы заблаговременно вышли на обработку областных дорог. "Запасов противогололедных материалов в регионе достаточно. На данный момент подрядчики с последствиями стихии на региональных дорогах справились", - отметил министр транспорта области Алексей Петряков.

Сейчас идет расчистка дорог в муниципальных образованиях, в том числе в Кирове. В течение суток подрядчики должны расчистить все городские и загородные улицы Кирова от снега.

Ограничение движения ввели 22 ноября из-за сильного снегопада.