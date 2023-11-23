В Петербурге более 200 катков будут работать зимой

В парках города также намерены открыть около 70 лыжных трасс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 230 катков будут работать в Санкт-Петербурге предстоящей зимой, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Кроме того, в парках города оборудуют около 70 лыжных трасс.

"Этой зимой в Петербурге будут работать 228 катков, а в парках оборудуют 71 лыжную трассу. Из них 164 катка будут со свободным доступом - здесь можно покататься на коньках или поиграть в хоккей бесплатно. 64 катка - платные, а 48 - закрытые ледовые арены", - рассказал Пиотровский в своем Telegram-канале.

В числе самых больших по площади катков вице-губернатор отметил "Каток у Флагштока" на берегу Финского залива, "Каток у моря" в пространстве "Севкабель Порт", Большой каток Елагина острова, каток в Новой Голландии, а также в Московском парке Победы.