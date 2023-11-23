Совет ОДКБ утвердил медаль "Вместе к миру"

Ею будут награждать за особые отличия в миротворчестве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердил медаль "Вместе к миру" для награждения лиц за особые отличия в миротворчестве. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Советом коллективной безопасности ОДКБ приняты решения о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, утверждено положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, учреждена медаль "Вместе к миру" для награждения лиц за особые отличия в области миротворчества", - информировал он.