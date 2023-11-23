У правительства Молдавии проходит протест фермеров на тракторах

Они требуют увеличить поддержку аграрного сектора

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Фермеры на тракторах прибыли к зданию правительства Молдавии с требованием увеличить поддержку аграрного сектора. Как сообщает корреспондент ТАСС, на главной площади Кишинева уже находятся десятки единиц сельхозтехники.

Накануне несколько сотен тракторов прибыли к окраинам Кишинева. Утром в четверг организаторы протеста из ассоциации "Фермерская сила" пришли к зданию правительства, чтобы выдвинуть свои требования, однако никто из представителей кабинета министров не пожелал с ними разговаривать. Аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи 2022 года, а также падения цен на зерновые, рассказал журналистам глава ассоциации Ион Плэмэдялэ.

Летом 2023 года фермеры на тракторах блокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали технику к парламенту и администрации президента. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.