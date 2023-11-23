23 ноября, 15:37

У правительства Молдавии проходит протест фермеров на тракторах

Они требуют увеличить поддержку аграрного сектора

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Фермеры на тракторах прибыли к зданию правительства Молдавии с требованием увеличить поддержку аграрного сектора. Как сообщает корреспондент ТАСС, на главной площади Кишинева уже находятся десятки единиц сельхозтехники.

Накануне несколько сотен тракторов прибыли к окраинам Кишинева. Утром в четверг организаторы протеста из ассоциации "Фермерская сила" пришли к зданию правительства, чтобы выдвинуть свои требования, однако никто из представителей кабинета министров не пожелал с ними разговаривать. Аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи 2022 года, а также падения цен на зерновые, рассказал журналистам глава ассоциации Ион Плэмэдялэ.

Летом 2023 года фермеры на тракторах блокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали технику к парламенту и администрации президента. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация