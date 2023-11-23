23 ноября, 15:43
Год семьи

Минтруд сообщил о росте запроса на подкрепление семейных ценностей

По словам главы ведомства Антона Котякова, эти направления могут лечь в основу плана предстоящего Года семьи

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запрос на подкрепление традиционных семейных ценностей и поддержку многодетных растет в российском обществе, эти направления могут лечь в основу плана предстоящего Года семьи. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Я считаю, что определение семейственности и определение назначения Года семьи - это сегодня, наверное, одно из наиболее востребованных в обществе направлений общественной дискуссии. Потому что мы сегодня видим, как у нас растет запрос со стороны граждан на вопросы, связанные с подкреплением традиционных семейных ценностей в нашей стране, на вопросы заботы и особого внимания к многодетным семьям. И я думаю, что все эти аспекты будут одними из основных направлений нашей деятельности в рамках плана мероприятий следующего года", - сказал он.

11 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план меропряитий Года семьи. Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон ОлеговичГод семьи
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