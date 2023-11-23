Путин поздравил команду России с победой на мировой астрономической олимпиаде

Президент РФ подчеркнул, что в честной и напряженной борьбе участники продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность, "убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил команду России с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей на базе образовательного центра "Сириус". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с победным выступлением на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая проходила на базе образовательного центра "Сириус". Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы", - говорится в тексте телеграммы.

Президент подчеркнул, что в честной и напряженной борьбе участники продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность, "убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования".

"И конечно, особые слова признания и благодарности - вашим родителям, учителям и наставникам, которые заслуженно разделяют с вами этот успех", - отметил Путин.

Глава государства пожелал участникам новых достижений и в учебе, и в жизни.

В Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников в Сириусе Егор Потапов, Дмитрий Тимофеев, Константин Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов, Константин Телелюхин выиграли шесть медалей высшей пробы.