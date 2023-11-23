23 ноября, 15:47

Минюст сообщил, что более 300 физлиц пополнили реестр иноагентов за два года

В ведомстве также отметили рост вносимых в этот список официально незарегистрированных и иных организаций

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 300 физических лиц попали в реестр иностранных агентов за последние два года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе круглого стола на тему "Регулирование статуса иноагента. Международный опыт" на конференции "Державинские чтения".

По его словам, число вносимых в реестр юридических лиц в этом году несколько уменьшилось, а число физических лиц выросло. За год в реестр были внесены 168 граждан по сравнению с 134 годом ранее. Отмечен и рост вносимых в реестр официально незарегистрированных и иных организаций.

Среди физических лиц, внесенных в реестр, по данным Минюста, доля журналистов за год снизилась с 35% до 19%. Доля политиков выросла с 8% до 12%, выросла и доля политологов. Доля отнесенных к разряду общественных деятелей среди граждан-иноагентов выросла с 1% до 7,3%, депутатов - с 1% до 5,3%, блогеров - с 2% до 4%.

48% иноагентов, по данным анализа Минюста, получают поддержку в виде зарубежных информационных площадок, прямое иностранное финансирование - 15,7%, столько же иноагентов имели прямые связи с другими иноагентами (например, работа в компании-иноагенте).

Замминистра юстиции назвал также общие цифры включения в реестр с момента начала применения в России законодательства об иноагентах, то есть с 2013 года. Всего в реестр были внесены 719 физических и юридических лиц. Добровольно заявил о включении себя в реестр 31 субъект (юридические и физические лица). 688 лиц были внесены в реестр принудительно. Статус иноагента за это время был прекращен в отношении 65 лиц (в основном физических), 123 юрлица были ликвидированы после внесения в реестр. Таким образом, действующий статус иноагента остается у 531 физического и юридического лица. По данным Минюста, более 100 субъектов, включенных в реестр иноагентов, продолжают информационную деятельность на российскую аудиторию из-за рубежа. 

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