23 ноября, 15:56

С Украины 16 раз за осень рассылали фейковые сообщения о нападении на российские школы

Угрозы поступали из Харькова, отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 16 случаев массовой рассылки сообщений о нападениях на российские школы зафиксировали правоохранительные органы за эту осень: все угрозы поступили из Харькова. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступая в Пскове на встрече со студентами Псковского госуниверситета, посвященной кибербезопасности и вызовам, с которыми сталкиваются общество и государство.

"Мне много пишут школьники из Воронежа, Мурманска, Арзамаса сегодня, потому что очередной виток ложных угроз, связанных с нападениями на школы. Это происходит почти всю осень. Создаются массово разные каналы, где публикуются страшные сообщения. Полиция вынуждена все эти факты проверять и брать школы под усиленную охрану. След ведет прямиком на Украину в город Харьков. И это уже происходит в 16 раз за эту осень в разных городах. Это наша с вами сегодняшняя реальность", - сказала Мизулина.

Она добавила, что в последние годы на Украине велась серьезная подготовка к тому, чтобы развернуть информационную кампанию против нашей страны. В частности, по словам Мизулиной, злоумышленники собирали и копировали всю информацию об объектах российской электроэнергетики, газовой отрасли, железной дороге.

"Очень массово активно они атакуют различные базы данных, где содержатся наши с вами персональные данные, информация о наших покупках, платежах, действиях. Все видели утечку "Яндекс еды", Delivery Club​​​​​​, СДЭК и многих других компаний. Это миллионы данных россиян. В результате этого миллионы россиян получают различные звонки на свои телефонные номера провокационного содержания и становятся объектом целенаправленного мошенничества", - пояснила Мизулина. 

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