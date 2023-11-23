Росприроднадзор взыскал задолженность по плате с "Астрводоканала" за вред окружающей среде

Сумма долга составила более 45 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям (управление) взыскало с МУП г. Астрахани "Астрводоканал" задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2021 год на сумму более 45 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В марте 2023 года суд удовлетворил исковые требования управления и принял решение о взыскании с МУП г. Астрахани "Астрводоканал" задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2021 год в сумме 45,4 млн рублей. В июле 2023 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании платы. В настоящее время Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области по материалам управления взыскало в полном объеме с МУП г. Астрахани "Астрводоканал" задолженность по плате", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, управление по результатам сверки расчетов платы установило задолженность предприятия по плате за НВОС и предложило произвести оплату в добровольном порядке. Это требование было оставлено без внимания, что послужило основанием для предъявления искового заявления в Арбитражный суд Астраханской области.

МУП г. Астрахани "Астрводоканал" - это единое предприятие города Астрахани по обеспечению услугами централизованной системы водоснабжения и водоотведения абонентов города. Собственником имущества предприятия является муниципальное образование "Город Астрахань" в лице администрации МО "Город Астрахань".