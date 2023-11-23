Более 215 нелегалов задержали в приграничной с Финляндией Карелии за неделю

Суд принял решение о выдворении половины из них, рассказали в правоохранительных органах

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Более 215 нелегальных мигрантов задержали за неделю на приграничной с Финляндией территории Карелии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"За неделю в Карелии задержано свыше 215 нелегалов, которые двигались в сторону российско-финляндской границы или желали ее пересечь. В отношении половины из них судами уже принято решение о выдворении из страны", - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении пресс-службы главы Карелии сообщили, что с 15 по 21 ноября в регионе задержали свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы. Большую часть нелегалов задержали уже после 18 ноября, когда было принято решение о закрытии четырех КПП.

В начале недели глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что скопления мигрантов на приграничной с Финляндией территории нет. По этой причине возле международного пункта пропуска "Люття" ("Вартиус") в Костомукшском городском округе расформировали ранее установленный пункт обогрева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии, с того момента его установка не требовалась.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.