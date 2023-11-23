Петербургский Политех открыл Центр языка и Информационный центр в Мали

Также свой Центр открытого образования в Мали запустил Южно-Уральский педагогический университет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в рамках Недели российского образования и науки в Республике Мали открыл собственный Центр русского языка, а также информационный центр СПбПУ и "Российско-африканского сетевого университета" (РАФУ). Также два малийских университета подписали договоры о сотрудничестве с петербургским вузом, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбПУ.

"Официально открылся Центр русского языка СПбПУ. Кроме того, был открыт Информационный центр СПбПУ и РАФУ в Высшей национальной школе инженеров. С июля 2023 года СПбПУ является вузом-координатором консорциума РАФУ. На официальной церемонии открытия Информационного центра еще два университета Мали подписали договора о сотрудничестве с СПбПУ и меморандумы о вхождении в РАФУ", - рассказали в пресс-службе.

Также свой Центр открытого образования в Мали в рамках недели запустил Южно-Уральский педагогический университет.

"Россия намерена оказать содействие Министерству высшего образования и научных исследований Мали в подготовке высококвалифицированных специалистов, необходимых для реализации национальных программ социально-экономического развития. В этой связи количество квот для малийских граждан, желающих получить образование в России, увеличена в 10 раз, так, при выделенной квоте в 290 мест, в этом году на квотные места были зачислены 297 малийцев", - приводит пресс-служба слова заместителя директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Сергея Терашкевича.

Он отметил, что открытые российские учреждения в Мали позволят повысить качество языковой подготовки малийских абитуриентов, желающих получить высшее образование в России.

Мы надеемся, что Центры также будут работать для граждан соседних стран, что позволит создать в Мали образовательный хаб для всей Западной Африки. Кроме того, Министерство высшего образования и научных исследований Мали планирует строительство новых университетов, которые будут создаваться на базе российских образовательных программ и с участием ведущих российских вузов, в первую очередь участников РАФУ", - отметил Сергей Терашкевич.