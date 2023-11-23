Гладков заявил, что нужную на восстановление сумму можно назвать через год после обстрелов

По словам главы региона, изменения в расчетах происходят из-за того, что по каждому жилому помещению собирается проектно-сметная документация, проводится государственная экспертиза

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Окончательная сумма, необходимая на восстановительные работы после обстрелов со стороны ВСУ, становится известна только через год. Об этом рассказал журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Для того, чтобы говорить о конкретной цифре, мы можем оценивать только исходя из экспертной оценки. Например, когда мы после шебекинских и грайворонских событий начинали формировать отчетность, она составляла только за неделю около 5 млрд рублей. Но она потом начинает меняться. <…> Поэтому окончательная сумма может быть подтверждена только через год", - пояснил Гладков.

По его словам, изменения в расчетах происходят из-за того, что по каждому жилому помещению собирается проектно-сметная документация, проводится государственная экспертиза. "Где-то идет увеличение объемов, например, люди уехали, а приехали через полгода и смотрят, что у них несущие конструкции понесли большие потери и дом нужно полностью сносить", - уточнил глава региона.

Не по всем социальным объектам, по словам губернатора, подготовлена проектно-сметная документация с проведенной экспертизой. На сегодняшний день поврежденных социальных объектов - более 200.

"Поэтому конкретные цифры мы сможем назвать более точно выверенные, наверно, через год. Сейчас они предварительные. Я пока придерживаюсь тех цифр, о которых говорил, - до 9 млрд рублей", - подытожил Гладков.

В сентябре губернатор сообщал, что более 4,5 тыс. частных домов и около 3,4 тыс. квартир получили повреждения в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Восстановлены 4,8 тыс. жилых помещений.