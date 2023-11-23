23 ноября, 16:13
Военная операция на Украине

Минцифры намерено оказать семье журналиста Максудова всю необходимую помощь

Глава ведомства Максут Шадаев принес соболезнования семье погибшего корреспондента канала "Россия-24"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев принес соболезнования семье погибшего корреспондента канала "Россия-24" Бориса Максудова и пообещал, что министерство окажет его семье всю необходимую помощь и поддержку. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале министерства.

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"Друзья, сегодня стало известно о трагической гибели военного корреспондента канала "Россия-24" Бориса Максудова. Он стал жертвой атаки на журналистов, снимавших репортаж в Запорожской области. <...> От всего министерства я приношу искренние соболезнования родным и близким Бориса. Минцифры окажет его семье всю необходимую помощь и поддержку", - сказано в сообщении от имени Шадаева.

Министр отметил, что всю свою жизнь Максудов посвятил профессии журналиста и последние несколько лет работал на телеканале "Россия-24". "Коллеги помнят его как надежного и смелого товарища. Он не раз находился в зоне боевых действий, и всегда главной его задачей было - честно сделать свою работу, показать ту реальность, которую он видел своими глазами", - добавил Шадаев.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения Максудов. Он был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Утром 23 ноября стало известно о его смерти. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут ИгоревичВоенная операция на Украине
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