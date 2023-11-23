23 ноября, 16:29
Международная выставка-форум "Россия"

Елку Херсонской области на ВДНХ украсят гирляндой с маршрутом Екатерины II в Крым

Маршрут напечатали на специальном, прочном материале из которого сделали гирлянду

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Копии малоизвестных портретов Екатерины II, а также гирлянду с ее маршрутом в Крым поместят на елку Херсонской области в проекте "Елки России на ВДНХ" в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве. Об этом на форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщила куратор проектов "Елки России" по интеграции народных художественных промыслов в современную креативную подачу Бэла Сметанина.

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"Для Херсонской области взяли тему Екатерины II, потому что когда-то она основала населенный пункт в этом месте и предприняла грандиозное путешествие всем двором в Крым. У нас в декоре ели будут присутствовать копии малоизвестных портретов Екатерины II, картины, связанные с Херсоном, те, которые там хранятся. Плюс мы взяли маршрут масштабного путешествия Екатерины в Крым, поместили его на гирлянду для елки. То есть на ели можно будет изучить этот маршрут и даже потом повторить", - сообщила Сметанина.

По данным организаторов, маршрут Екатерины II на гирлянде взят из книг XVIII века. Его напечатали на специальном, прочном материале из которого сделали гирлянду.

На ВДНХ во время выставки-форума "Россия" установили 90 голубых елей. Деревья привезли из Московской области - выкапывали и перевозили их аккуратно, чтобы обеспечить лучшую приживаемость. К 1 декабря ели должны украсить в соответствии с традициями 89 регионов России. Девяностым деревом на аллее станет ель - символ всей страны. Весной новогодние елки регионов высадят на территории комплекса в память о выставке-форуме.

В 1787 года Екатерина II вместе со своим двором отправилась в путешествие в Крым. К поездке был приготовлен "высочайший поезд". В него входило 14 карет, 124 штуки саней с кибитками, 40 запасных саней. Длилось путешествие более полугода. Одной из целей путешествия было проинспектировать территорию Новороссии (куда входил и Крым), присоединенную в результате русско-турецких войн.

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума стала создание локальных брендов. Мероприятия форума пройдут с 23 по 25 ноября в красноярском кластере "Квадрат". 

Теги:
РоссияКрасноярский крайМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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