23 ноября, 16:42

Мурманская область откроет три ПВР для скопившихся на границе с Финляндией иностранцев

Governor of Murmansk region Andrey Chibis' telegram channel via AP
© Governor of Murmansk region Andrey Chibis' telegram channel via AP

Очередь около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в области

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Три пункта временного размещения (ПВР) для иностранных беженцев, скопившихся на границе России и Финляндии в связи с закрытием финских пограничных пунктов, будут организованы в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области. Об этом говорится в проекте постановления губернатора, опубликованном на портале "Открытый электронный регион".

"В связи с массовым прибытием в Мурманскую область иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для пересечения государственной границы РФ <...>, в условиях <...> устойчивых отрицательных температур, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, постановляю главам муниципальных образований в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе город-герой Мурманск обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания", - говорится в документе. Адреса пунктов не уточняются.

"Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья", - сказал глава Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Очередь около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в Мурманской области. Чибис назвал меры властей Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией "недружественными и провокационными", а саму ситуацию "гуманитарным кризисом". Глава приграничного региона также заявил о введении в Заполярье режима повышенной готовности и дополнительных мер безопасности, в частности, организации дополнительных контрольно-пропускных пунктов в регионе для выявления нелегальных мигрантов.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая - Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. 

Теги:
ФинляндияРоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
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