В Думу внесли законопроект о бесплатном обслуживании полетов МЧС

Правительство предложило внести поправки в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении МЧС России от оплаты расходов по аэронавигационному обслуживанию, а также аэродромному и наземному обеспечению полетов, необходимых для защиты населения. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Его предлагается дополнить нормой, согласно которой МЧС не оплачивает аэронавигационное обслуживание, аэродромное и наземное обеспечение полетов, необходимых для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, при проведении аварийно-спасательных работ, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности. Новые нормы не распространяются на полеты, связанные с коммерческими воздушными перевозками.

Как указывают в кабмине, на компенсацию расходов, связанных с наземным обслуживанием бортов МЧС России, в федеральном бюджете "как правило, предусматриваются <…> бюджетные ассигнования в размере 49,1 млн рублей". "При этом фактические затраты по аэродромному и наземному обеспечению полетов составили: в 2019 году - 53,1 млн рублей; в 2020 году - 55,1 млн рублей; в 2021 году - 56,0 млн рублей. Таким образом, среднее значение расходов МЧС России на наземное обслуживание полетов воздушных судов за последние четыре года составляет 53,3 млн рублей", - указывается в пояснительной записке к проекту.