Подмосковное "Движение первых" присоединится к акции "Елка желаний"

В акции предусмотрено три вида категорий желаний - материальные, нематериальные, подарок-сюрприз

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Региональное отделение организации "Движения первых" присоединится к всероссийской акции "Елка желаний", которая продлится до 28 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Активисты "Движения первых" в Московской области присоединятся к всероссийской акции "Елка желаний". Она продлится до 28 февраля следующего года. <…> Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года как в онлайн, так и в офлайн форматах. В офлайн - новогодние деревья с желаниями участников проекта устанавливаются в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Также подобрать желания можно на сайте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в акции предусмотрено три вида категорий желаний - материальные, нематериальные, подарок-сюрприз.

"Мечта - очень важная ценность для Движения. И наши активисты делают многое для того, чтобы воплотить мечту в жизнь. Но бывают ситуации, когда нужна поддержка для осуществления желаний. И "Елка желаний" - проект в котором можно осуществить мечту другого человека", - привели слова председателя "Движения первых" в Подмосковье Юрия Макеева.

В материале отмечается, что "Елку желаний" проводит Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Росмолодежи. Акция направлена на исполнение желаний пожилых людей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Партнером акции и исполнителем желаний может стать каждый. Оставить заявку можно на официальном сайте елкажеланий.рф.