23 ноября, 17:47
Международная выставка-форум "Россия"

Экскурсионный проект Ямала охватит около 1,5 тыс. детей из Волновахи за три года

Губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил, что путешествие длится неделю

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Экскурсионный проект по историческим центрам России для детей из Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР), запущенный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), охватит минимум 1,5 тыс. школьников за три года. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Мы поставили себе задачу - охватить всех детей школьного возраста, кто захочет в такой программе принять участие. У нас была группа 200 детей, сейчас еще будет 200 и последние 150 примут участие в программе за оставшуюся неделю. И продолжим в следующем году, как минимум 1,5 тыс. детей [охватит проект за три года] . <...> Мне кажется, что если значимая часть детей проедет по такой программе, то какие-либо сомнения, какие-либо предрассудки, которые им навязывались агрессивно, они просто будут исчезать, потому что они своими глазами увидят отношение, увидят силу нашей страны, красоту наших столиц. И это, мне кажется, очень правильно для их уверенности в завтрашнем дне", - сказал Артюхов

Как добавил губернатор, дети путешествуют по городам в течение недели. У них появляется возможность увидеть не только местные достопримечательности, но и посетить главные высшие учебные заведения.

Ранее в пресс-службе правительства ЯНАО сообщили, что регион запускает пилотный проект для детей из подшефного района ДНР, благодаря которому они смогут посетить Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации экскурсий. Сопровождать школьников будут их преподаватели.

В 2022 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичДНРМеждународная выставка-форум "Россия"
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