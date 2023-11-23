23 ноября, 17:33

На Кубани почти на 10% нарастили количество ярмарочных мест для фермеров

Всего в регионе работают 20 розничных рынков на 8,3 тыс. торговых мест и 75 ярмарок, на безвозмездной основе там предоставляют 4 тыс. торговых мест

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка одной тысячи ярмарочных мест для продажи сельскохозяйственной продукции создали в Краснодарском крае, где активно развивается фермерство, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания региона по итогам прошедшей в четверг сессии депутатов.

"За последние пару лет проведено благоустройство рыночных площадей, реконструкция и модернизация торговых объектов на рынках в Сочи, Армавире, в Кавказском, Славянском и Кущевском районах. Вместе с тем сложившаяся практика перепрофилирования рынков в ярмарки и организация новых ярмарок привели к их существенному росту. Так, за 9 месяцев этого года организовано 978 ярмарочных мест, рассчитанных на более чем 50 тысяч торговых мест. Это на 8,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ярмарки остаются востребованными даже на фоне роста числа супермаркетов и развития сети онлайн-продаж. В общей сложности в крае работают 20 розничных рынков на 8,3 тыс. торговых мест и 75 ярмарок, на безвозмездной основе там предоставляют 4 тыс. торговых мест. Ярмарки организуют на центральных площадях и улицах населенных пунктов, это позволяет фермерам расширять рынки сбыта, а покупателям приобретать фермерскую продукцию по доступным ценам. Также в ходе обсуждения депутаты отметили, что, например, придорожные ярмарки способствуют предупреждению несанкционированной торговли вдоль автотрасс.

По итогам сессии профильному комитету даны поручения по улучшению качества оказываемых услуг на ярмарках, а также по усилению контроля и пресечению фактов несанкционированной торговли.

"Многие из ярмарок стали частью программ агро- и гастрономического туризма, они формируют позитивный имидж Кубани в глазах гостей края. Причина их популярности в том, что здесь фермеры и владельцы ЛПХ имеют возможность реализовать произведенную продукцию, а горожане - по сходной цене купить свежие и относительно недорогие продукты. Поэтому нам необходимо совершенствовать систему рыночно-ярмарочной торговли, создавать условия для того, чтобы она становилась еще более привлекательной для потребителей", - резюмировал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По состоянию на 1 сентября в Краснодарском крае функционирует 161 сельскохозяйственный потребительский кооператив общей численностью 2,5 тыс. членов, выручка по итогам 2022 года оценена в 2,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года, объемы переработанной, реализованной и принятой на хранение продукции достигли почти 50 тыс. тонн, что на 80% больше, чем годом ранее. Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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