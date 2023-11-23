Детям из многодетных семей на Кубани будут компенсировать учебу в колледжах и техникумах

На эти цели направят 275 млн рублей

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 2024 года вводят новую меру поддержки многодетных семей, детям из таких семей будут компенсировать часть затрат на обучение в колледжах и техникумах, на эти цели в ближайшие три года направят 275 млн рублей. Такое решение приняли в четверг депутаты законодательного собрания края.

"Чаще всего многодетные семьи не располагают значительными средствами, так что многим из них компенсация стоимости затрат на обучение ребенка будет весьма кстати. Обучение по программам среднего профобразования, получение востребованной специальности станет теперь для них доступнее. Тем самым, государство создаст им более благоприятные стартовые условия при вхождении во взрослую жизнь", - заявил в ходе сессии председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Компенсация будет предоставляться на обучение детей по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования независимо от их формы собственности, отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, представивший законопроект на сессии. Он сообщил, что законопроектом предусмотрена градация размера компенсации: на детей из многодетных семей, имеющих менее пяти детей - 30%, в семьях, где воспитывают от пяти детей, будет предоставляться компенсация на обучение в 50%. На эти цели из бюджета региона с 2024 по 2026 годы направят более 275 млн рублей.