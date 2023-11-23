23 ноября, 17:38

Владельцев и арендаторов земельных участков на Кубани обязали уничтожать амброзию

Такой вид сорняка снижает плодородие сельхозугодий

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, являющегося основным аграрным регионом РФ, в ходе сессии в четверг приняли поправки в закон о плодородии земель, в соответствии с которыми владельцев и арендаторов земельных участков на Кубани обязали проводить работы по уничтожению амброзии для минимизации последствий потери урожая из-за сорняка.

"Он атакует наши поля, ощутимо снижает урожайность сельхозкультур, а это прямой ущерб для всех кубанских аграриев. Но из-за амброзии мы несем не только экономические потери. Самое главное - это здоровье людей. Аллергия - тяжелое заболевание, каждый год пыльца амброзии заставляет страдать многих наших земляков, поэтому борьба с данной угрозой должна стать комплексной и всеобщей", - прокомментировал принятие поправок к закону председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

Данные поправки теперь обязывают собственников земельных участков, арендаторов и землепользователей проводить работы по уничтожению амброзии, доложил в ходе сессии председатель аграрного комитета краевого Заксобрания Сергей Орленко.

Он пояснил, что плодородие почвы - это основа устойчивого развития агропромышленного комплекса и стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции. А такой вид сорняка снижает плодородие сельхозугодий, угнетая выращиваемые в крае агрокультуры за счет того, что амброзия имеет развитую корневую систему и забирает из почвы влагу. Кроме того, сорняк выводит из почвы полезные минеральные вещества, такие как азот и фосфор. Орленко добавил, что, по оценкам экспертов, это ведет к снижению общего объема урожая на 10% и более.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ. Аграрии Кубани по итогам 2023 года собрали более 14 млн тонн урожая зерновых культур. В регионе было собрано 9,6 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн кукурузы, 1,3 млн тонн подсолнечника. Зерно - основной вид экспортируемой продукции региона. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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